سعر Cloakcoin (CLOAK)
سعر Cloakcoin (CLOAK) المباشر لليوم هو USD 0.134234. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 812.30K. يتم تحديث سعر CLOAK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cloakcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.91
- تغيير سعر Cloakcoin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.05M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CLOAK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CLOAK.
خلال اليوم، كان سعر Cloakcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cloakcoin مقابل USD هو $ +0.0834797890 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cloakcoin مقابل USD هو $ +0.1735161572 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cloakcoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0834797890
|+62.19%
|60 يوم
|$ +0.1735161572
|+129.26%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cloakcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+6.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cloakcoin is a completely secure, fully private and untraceable digital cash with full fungibilty (all coins equivalent). Cloakcoin is able to achieve this privacy through the use of an offchain coin mixing system called “Enigma”. Check out CoinBureau for the complete review on Cloakcoin.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CLOAK إلى AUD
A$0.21343206
|1 CLOAK إلى GBP
￡0.10604486
|1 CLOAK إلى EUR
€0.1275223
|1 CLOAK إلى USD
$0.134234
|1 CLOAK إلى MYR
RM0.60136832
|1 CLOAK إلى TRY
₺4.72369446
|1 CLOAK إلى JPY
¥20.98614356
|1 CLOAK إلى RUB
₽13.79388584
|1 CLOAK إلى INR
₹11.40989
|1 CLOAK إلى IDR
Rp2,165.06421302
|1 CLOAK إلى PHP
₱7.87013942
|1 CLOAK إلى EGP
￡E.6.8257989
|1 CLOAK إلى BRL
R$0.81480038
|1 CLOAK إلى CAD
C$0.19195462
|1 CLOAK إلى BDT
৳15.97250366
|1 CLOAK إلى NGN
₦207.47072806
|1 CLOAK إلى UAH
₴5.60561184
|1 CLOAK إلى VES
Bs6.845934
|1 CLOAK إلى PKR
Rs37.20429544
|1 CLOAK إلى KZT
₸70.20572434
|1 CLOAK إلى THB
฿4.60154152
|1 CLOAK إلى TWD
NT$4.37871308
|1 CLOAK إلى CHF
Fr0.11946826
|1 CLOAK إلى HKD
HK$1.04299818
|1 CLOAK إلى MAD
.د.م1.34502468