سعر Clippy PFP Cult اليوم

السعر المباشر لمشروع Clippy PFP Cult (CLIPPY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.77% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CLIPPY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CLIPPY.

يحتل Clippy PFP Cult حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 38,360، مع عرض متداول قدره 999.75M CLIPPY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CLIPPY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03295325، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CLIPPY بمقدار +0.90% خلال الساعة الماضية و-1.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Clippy PFP Cult (CLIPPY)

القيمة السوقية $ 38.36K$ 38.36K $ 38.36K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 38.36K$ 38.36K $ 38.36K إمداد دورة التداول 999.75M 999.75M 999.75M إجمالي العرض 999,748,238.164186 999,748,238.164186 999,748,238.164186

القيمة السوقية الحالية لـ Clippy PFP Cult هي $ 38.36K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CLIPPY يبلغ 999.75M، مع إجمالي عرض 999748238.164186. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 38.36K.