سعر Clipper SAIL (SAIL)
سعر Clipper SAIL (SAIL) المباشر لليوم هو USD 0.00358397. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.94M. يتم تحديث سعر SAIL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Clipper SAIL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.78K
- تغيير سعر Clipper SAIL خلال اليوم هو -3.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 540.55M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SAIL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SAIL.
خلال اليوم، كان سعر Clipper SAIL مقابل USD هو $ -0.000124534026763486 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Clipper SAIL مقابل USD هو $ -0.0000368166 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Clipper SAIL مقابل USD هو $ -0.0001621699 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Clipper SAIL مقابل USD هو $ -0.0001262913577332773 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000124534026763486
|-3.35%
|30 يوم
|$ -0.0000368166
|-1.02%
|60 يوم
|$ -0.0001621699
|-4.52%
|90 يوم
|$ -0.0001262913577332773
|-3.40%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Clipper SAIL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.40%
-3.35%
-32.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SAIL is the utility governance token of AdmiralDAO. AdmiralDAO governs Clipper.Exchange and various other protocols.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SAIL إلى AUD
A$0.0056985123
|1 SAIL إلى GBP
￡0.0028313363
|1 SAIL إلى EUR
€0.0034047715
|1 SAIL إلى USD
$0.00358397
|1 SAIL إلى MYR
RM0.016127865
|1 SAIL إلى TRY
₺0.1260840646
|1 SAIL إلى JPY
¥0.5608554653
|1 SAIL إلى RUB
₽0.3679661999
|1 SAIL إلى INR
₹0.3044224118
|1 SAIL إلى IDR
Rp57.8059596491
|1 SAIL إلى PHP
₱0.2108807948
|1 SAIL إلى EGP
￡E.0.1823165539
|1 SAIL إلى BRL
R$0.0217905376
|1 SAIL إلى CAD
C$0.0051250771
|1 SAIL إلى BDT
৳0.4265282697
|1 SAIL إلى NGN
₦5.5479138806
|1 SAIL إلى UAH
₴0.1497024269
|1 SAIL إلى VES
Bs0.18278247
|1 SAIL إلى PKR
Rs0.9935840031
|1 SAIL إلى KZT
₸1.8744521497
|1 SAIL إلى THB
฿0.1223925755
|1 SAIL إلى TWD
NT$0.1169449411
|1 SAIL إلى CHF
Fr0.0031897333
|1 SAIL إلى HKD
HK$0.0278474469
|1 SAIL إلى MAD
.د.م0.0359113794