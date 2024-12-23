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سعر Clipper SAIL (SAIL) المباشر لليوم هو USD 0.00358397 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.94M . يتم تحديث سعر SAIL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Clipper SAIL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.78K - تغيير سعر Clipper SAIL خلال اليوم هو -3.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 540.55M

أداء سعر Clipper SAIL (SAIL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Clipper SAIL مقابل USD هو $ -0.000124534026763486 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Clipper SAIL مقابل USD هو $ -0.0000368166 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Clipper SAIL مقابل USD هو $ -0.0001621699 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Clipper SAIL مقابل USD هو $ -0.0001262913577332773 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000124534026763486 -3.35% 30 يوم $ -0.0000368166 -1.02% 60 يوم $ -0.0001621699 -4.52% 90 يوم $ -0.0001262913577332773 -3.40%

تحليل سعر Clipper SAIL (SAIL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Clipper SAIL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00357381$ 0.00357381 $ 0.00357381 24 ساعة مرتفع $ 0.00371524$ 0.00371524 $ 0.00371524 عالية طوال الوقت $ 0.051566$ 0.051566 $ 0.051566 تغير السعر (1 ساعة) -0.40% تغير السعر (1يوم) -3.35% تغير السعر (7 أيام) -32.90%

معلومات سوق Clipper SAIL (SAIL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: