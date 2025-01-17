سعر Clip Finance (CLIP)
سعر Clip Finance (CLIP) المباشر لليوم هو USD 0.00283502. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 40.42K. يتم تحديث سعر CLIP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Clip Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.90
- تغيير سعر Clip Finance خلال اليوم هو -62.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 14.26M
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خلال اليوم، كان سعر Clip Finance مقابل USD هو $ -0.004669804963032436 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Clip Finance مقابل USD هو $ -0.0024400365 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Clip Finance مقابل USD هو $ -0.0027277779 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Clip Finance مقابل USD هو $ -0.11635230903167509 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.004669804963032436
|-62.22%
|30 يوم
|$ -0.0024400365
|-86.06%
|60 يوم
|$ -0.0027277779
|-96.21%
|90 يوم
|$ -0.11635230903167509
|-97.62%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Clip Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.39%
-62.22%
-63.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Clip Finance is a plug-and-play platform for DeFi strategies that utilizes intents and AI to simplify liquidity management and maximize profitability.
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