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سعر Clip Finance (CLIP) المباشر لليوم هو USD 0.00283502 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 40.42K . يتم تحديث سعر CLIP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Clip Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.90 - تغيير سعر Clip Finance خلال اليوم هو -62.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 14.26M

أداء سعر Clip Finance (CLIP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Clip Finance مقابل USD هو $ -0.004669804963032436 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Clip Finance مقابل USD هو $ -0.0024400365 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Clip Finance مقابل USD هو $ -0.0027277779 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Clip Finance مقابل USD هو $ -0.11635230903167509 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.004669804963032436 -62.22% 30 يوم $ -0.0024400365 -86.06% 60 يوم $ -0.0027277779 -96.21% 90 يوم $ -0.11635230903167509 -97.62%

تحليل سعر Clip Finance (CLIP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Clip Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00276382$ 0.00276382 $ 0.00276382 24 ساعة مرتفع $ 0.00751619$ 0.00751619 $ 0.00751619 عالية طوال الوقت $ 0.314991$ 0.314991 $ 0.314991 تغير السعر (1 ساعة) -0.39% تغير السعر (1يوم) -62.22% تغير السعر (7 أيام) -63.35%

معلومات سوق Clip Finance (CLIP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: