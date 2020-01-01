توكنوميكس ClinTex CTi (CTI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ClinTex CTi (CTI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ClinTex CTi (CTI) Clinical Trials Intelligence (CTi) is a scalable blockchain platform built for clinical trials, to serve as a single source of truth for the clinical trial and pharma industry and designed for wide adoption by the stakeholders of the ecosystem. CTi has been designed to transform the medicine development industry through the application of predictive analytics, machine learning, and the novel use of blockchain technology and smart contracts in clinical trials. الموقع الرسمي: https://clintex.io اشتر CTI الآن!

توكنوميكس ClinTex CTi (CTI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ClinTex CTi (CTI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 166.38K $ 166.38K $ 166.38K إجمالي العرض: $ 191.31M $ 191.31M $ 191.31M العرض المتداول: $ 83.29M $ 83.29M $ 83.29M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 382.18K $ 382.18K $ 382.18K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.390233 $ 0.390233 $ 0.390233 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00199769 $ 0.00199769 $ 0.00199769 معرفة المزيد عن سعر ClinTex CTi (CTI)

توكنوميكس ClinTex CTi (CTI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ClinTex CTi (CTI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CTI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CTI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CTI، استكشف السعر المباشر لتوكن CTI!

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