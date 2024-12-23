سعر ClinTex CTi (CTI)
سعر ClinTex CTi (CTI) المباشر لليوم هو USD 0.02207441. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.84M. يتم تحديث سعر CTI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ClinTex CTi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.28K
- تغيير سعر ClinTex CTi خلال اليوم هو +5.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 83.29M
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خلال اليوم، كان سعر ClinTex CTi مقابل USD هو $ +0.00110308 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ClinTex CTi مقابل USD هو $ +0.0038355567 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ClinTex CTi مقابل USD هو $ +0.0172558753 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ClinTex CTi مقابل USD هو $ +0.004897105920022964 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00110308
|+5.26%
|30 يوم
|$ +0.0038355567
|+17.38%
|60 يوم
|$ +0.0172558753
|+78.17%
|90 يوم
|$ +0.004897105920022964
|+28.51%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ClinTex CTi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.62%
+5.26%
-21.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Clinical Trials Intelligence (CTi) is a scalable blockchain platform built for clinical trials, to serve as a single source of truth for the clinical trial and pharma industry and designed for wide adoption by the stakeholders of the ecosystem. CTi has been designed to transform the medicine development industry through the application of predictive analytics, machine learning, and the novel use of blockchain technology and smart contracts in clinical trials.
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