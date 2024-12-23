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سعر ClinTex CTi (CTI) المباشر لليوم هو USD 0.02207441 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.84M . يتم تحديث سعر CTI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ClinTex CTi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.28K - تغيير سعر ClinTex CTi خلال اليوم هو +5.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 83.29M

أداء سعر ClinTex CTi (CTI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ClinTex CTi مقابل USD هو $ +0.00110308 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ClinTex CTi مقابل USD هو $ +0.0038355567 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ClinTex CTi مقابل USD هو $ +0.0172558753 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ClinTex CTi مقابل USD هو $ +0.004897105920022964 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00110308 +5.26% 30 يوم $ +0.0038355567 +17.38% 60 يوم $ +0.0172558753 +78.17% 90 يوم $ +0.004897105920022964 +28.51%

تحليل سعر ClinTex CTi (CTI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ClinTex CTi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02023001$ 0.02023001 $ 0.02023001 24 ساعة مرتفع $ 0.02212872$ 0.02212872 $ 0.02212872 عالية طوال الوقت $ 0.390233$ 0.390233 $ 0.390233 تغير السعر (1 ساعة) +1.62% تغير السعر (1يوم) +5.26% تغير السعر (7 أيام) -21.52%

معلومات سوق ClinTex CTi (CTI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: