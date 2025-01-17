سعر Climate101 (GIGS)
سعر Climate101 (GIGS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GIGS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Climate101 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.90K
- تغيير سعر Climate101 خلال اليوم هو -6.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Climate101 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Climate101 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Climate101 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Climate101 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.29%
|30 يوم
|$ 0
|-10.45%
|60 يوم
|$ 0
|+123.17%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Climate101: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-6.29%
-6.76%
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