سعر Clicking Cat (CLICK)
سعر Clicking Cat (CLICK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 44.12K. يتم تحديث سعر CLICK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Clicking Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.06K
- تغيير سعر Clicking Cat خلال اليوم هو -8.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
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خلال اليوم، كان سعر Clicking Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Clicking Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Clicking Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Clicking Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.26%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Clicking Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.59%
-8.26%
-65.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CLICK is a meme project celebrating one of the most famous cat gifs of all time. An ordinary cat, who did not choose his calling, rather his calling chose him, suddenly realized that if he doesn't take matters to his own hands he will not achieve his life goals. He has taken action, and immediately got to work. The cat's work never ends, he clicks to eternity trying to reach his ultimate high meaning in life. It is a metaphore of our own journey, chasing our dreams, looking for a calling, always feeling it's one click away.
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