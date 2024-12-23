احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CLICK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CLICK.

سعر Clicking Cat (CLICK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 44.12K . يتم تحديث سعر CLICK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Clicking Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.06K - تغيير سعر Clicking Cat خلال اليوم هو -8.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M

أداء سعر Clicking Cat (CLICK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Clicking Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Clicking Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Clicking Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Clicking Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.26% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Clicking Cat (CLICK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Clicking Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.59% تغير السعر (1يوم) -8.26% تغير السعر (7 أيام) -65.75%

معلومات سوق Clicking Cat (CLICK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: