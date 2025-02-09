سعر Cleopatra (CLEO)
سعر Cleopatra (CLEO) المباشر لليوم هو USD 18.53. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 535.18K. يتم تحديث سعر CLEO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cleopatra الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.03
- تغيير سعر Cleopatra خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 28.88K
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خلال اليوم، كان سعر Cleopatra مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cleopatra مقابل USD هو $ -5.1074387240 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cleopatra مقابل USD هو $ -12.6695428420 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cleopatra مقابل USD هو $ +6.56208944880251 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -5.1074387240
|-27.56%
|60 يوم
|$ -12.6695428420
|-68.37%
|90 يوم
|$ +6.56208944880251
|+54.83%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cleopatra: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-11.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cleopatra is the native token of the Cleopatra Decentralized Exchange on the Mantle network.
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