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سعر Cleopatra (CLEO) المباشر لليوم هو USD 18.53 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 535.18K . يتم تحديث سعر CLEO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cleopatra الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.03 - تغيير سعر Cleopatra خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 28.88K

أداء سعر Cleopatra (CLEO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cleopatra مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cleopatra مقابل USD هو $ -5.1074387240 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cleopatra مقابل USD هو $ -12.6695428420 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cleopatra مقابل USD هو $ +6.56208944880251 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -5.1074387240 -27.56% 60 يوم $ -12.6695428420 -68.37% 90 يوم $ +6.56208944880251 +54.83%

تحليل سعر Cleopatra (CLEO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cleopatra: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 180.28$ 180.28 $ 180.28 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -11.64%

معلومات سوق Cleopatra (CLEO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: