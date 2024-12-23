احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $CLEO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $CLEO.

سعر Cleo Tech ($CLEO) المباشر لليوم هو USD 0.0015105 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 188.70K . يتم تحديث سعر $CLEO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cleo Tech الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 138.70 - تغيير سعر Cleo Tech خلال اليوم هو -1.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 121.88M

أداء سعر Cleo Tech ($CLEO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cleo Tech مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cleo Tech مقابل USD هو $ -0.0005213508 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cleo Tech مقابل USD هو $ -0.0004210156 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cleo Tech مقابل USD هو $ -0.001548035860404656 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.36% 30 يوم $ -0.0005213508 -34.51% 60 يوم $ -0.0004210156 -27.87% 90 يوم $ -0.001548035860404656 -50.61%

تحليل سعر Cleo Tech ($CLEO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cleo Tech: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00147766$ 0.00147766 $ 0.00147766 24 ساعة مرتفع $ 0.00157676$ 0.00157676 $ 0.00157676 عالية طوال الوقت $ 0.076398$ 0.076398 $ 0.076398 تغير السعر (1 ساعة) -2.12% تغير السعر (1يوم) -1.36% تغير السعر (7 أيام) -5.77%

معلومات سوق Cleo Tech ($CLEO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: