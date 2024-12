ما هو Cleo Tech ( $CLEO )

Cleo digitizes social and environmental impact by turning 'good deeds' into unique digital assets. Leveraging blockchain technology, we ensure transparency and irrefutable proof of execution, thus empowering individuals and organizations to create, track, and showcase their contributions towards a better world.

المصدر Cleo Tech ($CLEO) مستند تقني الموقع الرسمي