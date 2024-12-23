سعر ClearDAO (CLH)
سعر ClearDAO (CLH) المباشر لليوم هو USD 0.00144816. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 769.77K. يتم تحديث سعر CLH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ClearDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.16K
- تغيير سعر ClearDAO خلال اليوم هو -9.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 531.55M
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خلال اليوم، كان سعر ClearDAO مقابل USD هو $ -0.000143746695752805 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ClearDAO مقابل USD هو $ +0.0014763197 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ClearDAO مقابل USD هو $ +0.0010137745 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ClearDAO مقابل USD هو $ +0.0011652161902956986 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000143746695752805
|-9.02%
|30 يوم
|$ +0.0014763197
|+101.94%
|60 يوم
|$ +0.0010137745
|+70.00%
|90 يوم
|$ +0.0011652161902956986
|+411.82%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ClearDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.83%
-9.02%
-52.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ClearDAO is tackling the DeFi derivatives space by building the infrastructure for customizable derivatives. The Clear SDK provides templates and tools that enable developers and traders to easily create options, notes, futures,swaps and launch marketplaces to facilitate the trading of these products. We are building a multi-chain ecosystem where member exchanges offer unique derivative products, all powered by ClearDAO.
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