احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CLH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CLH.

سعر ClearDAO (CLH) المباشر لليوم هو USD 0.00144816 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 769.77K . يتم تحديث سعر CLH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ClearDAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.16K - تغيير سعر ClearDAO خلال اليوم هو -9.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 531.55M

أداء سعر ClearDAO (CLH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ClearDAO مقابل USD هو $ -0.000143746695752805 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ClearDAO مقابل USD هو $ +0.0014763197 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ClearDAO مقابل USD هو $ +0.0010137745 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ClearDAO مقابل USD هو $ +0.0011652161902956986 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000143746695752805 -9.02% 30 يوم $ +0.0014763197 +101.94% 60 يوم $ +0.0010137745 +70.00% 90 يوم $ +0.0011652161902956986 +411.82%

تحليل سعر ClearDAO (CLH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ClearDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00144688$ 0.00144688 $ 0.00144688 24 ساعة مرتفع $ 0.00163354$ 0.00163354 $ 0.00163354 عالية طوال الوقت $ 0.748251$ 0.748251 $ 0.748251 تغير السعر (1 ساعة) -5.83% تغير السعر (1يوم) -9.02% تغير السعر (7 أيام) -52.01%

معلومات سوق ClearDAO (CLH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: