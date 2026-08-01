سعر CleanSpark xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع CleanSpark xStock (CLSKX) اليوم هو $ 16.61، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CLSKX الحالي إلى USD هو $ 16.61 لكل CLSKX.

يحتل CleanSpark xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 134,508، مع عرض متداول قدره 11.70K CLSKX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CLSKX بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 18.25، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 12.43.

على المدى القصير، تحرك CLSKX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.02K.

معلومات سوق CleanSpark xStock (CLSKX)

القيمة السوقية $ 134.51K$ 134.51K $ 134.51K الحجم (24 ساعة) $ 2.02K$ 2.02K $ 2.02K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 125.54M$ 125.54M $ 125.54M إمداد دورة التداول 11.70K 11.70K 11.70K إجمالي العرض 7,556,394.977425723 7,556,394.977425723 7,556,394.977425723

القيمة السوقية الحالية لـ CleanSpark xStock هي $ 134.51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.02K. العرض المتداول لـ CLSKX يبلغ 11.70K، مع إجمالي عرض 7556394.977425723. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 125.54M.