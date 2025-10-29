معلومات سعر Clean Food (CF) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00266978 $ 0.00266978 $ 0.00266978 24 ساعة منخفض $ 0.00319996 $ 0.00319996 $ 0.00319996 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00266978$ 0.00266978 $ 0.00266978 24 ساعة مرتفع $ 0.00319996$ 0.00319996 $ 0.00319996 عالية طوال الوقت $ 0.03350273$ 0.03350273 $ 0.03350273 أدنى سعر $ 0.00116004$ 0.00116004 $ 0.00116004 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) +5.01% تغير السعر (7 أيام) -15.06% تغير السعر (7 أيام) -15.06%

سعر Clean Food (CF) في الوقت الحقيقي هو $0.0031605. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CF بين أدنى سعر $ 0.00266978 وأعلى سعر $ 0.00319996، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCF على الإطلاق هو $ 0.03350273، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00116004.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CF +0.00% على مدار الساعة الماضية، +5.01% على مدار 24 ساعة، و -15.06% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Clean Food (CF)

القيمة السوقية $ 278.13K$ 278.13K $ 278.13K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 278.13K$ 278.13K $ 278.13K إمداد دورة التداول 88.00M 88.00M 88.00M إجمالي العرض 88,000,000.0 88,000,000.0 88,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Clean Food هي $ 278.13K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CF يبلغ 88.00M، مع إجمالي عرض 88000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 278.13K.