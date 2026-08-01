سعر Claynosaurz Strategy اليوم

السعر المباشر لمشروع Claynosaurz Strategy (CNZSTRAT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CNZSTRAT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CNZSTRAT.

يحتل Claynosaurz Strategy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 54,450، مع عرض متداول قدره 545.96M CNZSTRAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CNZSTRAT بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00188256، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CNZSTRAT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-15.96% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Claynosaurz Strategy (CNZSTRAT)

القيمة السوقية $ 54.45K$ 54.45K $ 54.45K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 54.45K$ 54.45K $ 54.45K إمداد دورة التداول 545.96M 545.96M 545.96M إجمالي العرض 545,959,347.1942501 545,959,347.1942501 545,959,347.1942501

القيمة السوقية الحالية لـ Claynosaurz Strategy هي $ 54.45K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CNZSTRAT يبلغ 545.96M، مع إجمالي عرض 545959347.1942501. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 54.45K.