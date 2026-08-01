سعر clawville World اليوم

السعر المباشر لمشروع clawville World (CLAWVILLE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 32.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CLAWVILLE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CLAWVILLE.

يحتل clawville World حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 81,849، مع عرض متداول قدره 999.94M CLAWVILLE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CLAWVILLE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CLAWVILLE بمقدار -0.14% خلال الساعة الماضية و+28.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق clawville World (CLAWVILLE)

القيمة السوقية $ 81.85K$ 81.85K $ 81.85K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 81.85K$ 81.85K $ 81.85K إمداد دورة التداول 999.94M 999.94M 999.94M إجمالي العرض 999,943,807.925558 999,943,807.925558 999,943,807.925558

القيمة السوقية الحالية لـ clawville World هي $ 81.85K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CLAWVILLE يبلغ 999.94M، مع إجمالي عرض 999943807.925558. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 81.85K.