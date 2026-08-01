سعر Claude Crab اليوم

السعر المباشر لمشروع Claude Crab (CRABAI) اليوم هو $ 0.00154716، مع تغير بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CRABAI الحالي إلى USD هو $ 0.00154716 لكل CRABAI.

يحتل Claude Crab حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,698,053، مع عرض متداول قدره 9.50B CRABAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CRABAI بين $ 0.00154683 (أدنى) و$ 0.00154708 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00405266، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00154662.

على المدى القصير، تحرك CRABAI بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و+0.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.75.

معلومات سوق Claude Crab (CRABAI)

القيمة السوقية $ 14.70M$ 14.70M $ 14.70M الحجم (24 ساعة) $ 3.75$ 3.75 $ 3.75 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.47M$ 15.47M $ 15.47M إمداد دورة التداول 9.50B 9.50B 9.50B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Claude Crab هي $ 14.70M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.75. العرض المتداول لـ CRABAI يبلغ 9.50B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.47M.