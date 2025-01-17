سعر ClassZZ (CZZ)
سعر ClassZZ (CZZ) المباشر لليوم هو USD 0.01129707. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CZZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ClassZZ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.78K
- تغيير سعر ClassZZ خلال اليوم هو +0.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ClassZZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ClassZZ مقابل USD هو $ -0.0037247411 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ClassZZ مقابل USD هو $ +0.0006465787 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ClassZZ مقابل USD هو $ +0.005408168573587799 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.16%
|30 يوم
|$ -0.0037247411
|-32.97%
|60 يوم
|$ +0.0006465787
|+5.72%
|90 يوم
|$ +0.005408168573587799
|+91.84%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ClassZZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+0.16%
+1.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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