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سعر ClassZZ (CZZ) المباشر لليوم هو USD 0.01129707 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CZZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ClassZZ الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.78K - تغيير سعر ClassZZ خلال اليوم هو +0.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ClassZZ (CZZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ClassZZ مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ClassZZ مقابل USD هو $ -0.0037247411 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ClassZZ مقابل USD هو $ +0.0006465787 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ClassZZ مقابل USD هو $ +0.005408168573587799 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.16% 30 يوم $ -0.0037247411 -32.97% 60 يوم $ +0.0006465787 +5.72% 90 يوم $ +0.005408168573587799 +91.84%

تحليل سعر ClassZZ (CZZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ClassZZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01120732$ 0.01120732 $ 0.01120732 24 ساعة مرتفع $ 0.01132322$ 0.01132322 $ 0.01132322 عالية طوال الوقت $ 0.134485$ 0.134485 $ 0.134485 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +0.16% تغير السعر (7 أيام) +1.67%

معلومات سوق ClassZZ (CZZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: