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سعر Clashub (CLASH) المباشر لليوم هو USD 0.00530857 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.07M . يتم تحديث سعر CLASH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Clashub الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 108.03K - تغيير سعر Clashub خلال اليوم هو -2.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 201.30M

أداء سعر Clashub (CLASH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Clashub مقابل USD هو $ -0.00014442735635945 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Clashub مقابل USD هو $ +0.0045624871 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Clashub مقابل USD هو $ +0.0102572046 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Clashub مقابل USD هو $ +0.0029650242108474517 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00014442735635945 -2.64% 30 يوم $ +0.0045624871 +85.95% 60 يوم $ +0.0102572046 +193.22% 90 يوم $ +0.0029650242108474517 +126.52%

تحليل سعر Clashub (CLASH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Clashub: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00525403$ 0.00525403 $ 0.00525403 24 ساعة مرتفع $ 0.00551361$ 0.00551361 $ 0.00551361 عالية طوال الوقت $ 0.01936885$ 0.01936885 $ 0.01936885 تغير السعر (1 ساعة) -0.73% تغير السعر (1يوم) -2.64% تغير السعر (7 أيام) +3.27%

معلومات سوق Clashub (CLASH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: