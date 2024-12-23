سعر Clashub (CLASH)
سعر Clashub (CLASH) المباشر لليوم هو USD 0.00530857. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.07M. يتم تحديث سعر CLASH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Clashub الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 108.03K
- تغيير سعر Clashub خلال اليوم هو -2.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 201.30M
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خلال اليوم، كان سعر Clashub مقابل USD هو $ -0.00014442735635945 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Clashub مقابل USD هو $ +0.0045624871 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Clashub مقابل USD هو $ +0.0102572046 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Clashub مقابل USD هو $ +0.0029650242108474517 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00014442735635945
|-2.64%
|30 يوم
|$ +0.0045624871
|+85.95%
|60 يوم
|$ +0.0102572046
|+193.22%
|90 يوم
|$ +0.0029650242108474517
|+126.52%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Clashub: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.73%
-2.64%
+3.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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