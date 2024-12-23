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سعر Clash of Lilliput (COL)

USD

مخطط سعر Clash of Lilliput (COL) المباشر

$0.60016
$0.60016$0.60016
-15.80%(1D)

سعر Clash of Lilliput (COL) لليوم

سعر Clash of Lilliput (COL) المباشر لليوم هو USD 0.600532. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 49.26M. يتم تحديث سعر COL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Clash of Lilliput الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 53.64K
- تغيير سعر Clash of Lilliput خلال اليوم هو -15.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 82.07M

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أداء سعر Clash of Lilliput (COL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Clash of Lilliput مقابل USD هو $ -0.1129326509561837 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Clash of Lilliput مقابل USD هو $ -0.2969003184 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Clash of Lilliput مقابل USD هو $ -0.1487543586 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Clash of Lilliput مقابل USD هو $ -0.1601529283002958 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.1129326509561837-15.82%
30 يوم$ -0.2969003184-49.43%
60 يوم$ -0.1487543586-24.77%
90 يوم$ -0.1601529283002958-21.05%

تحليل سعر Clash of Lilliput (COL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Clash of Lilliput: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.582675
$ 0.582675$ 0.582675

$ 0.715182
$ 0.715182$ 0.715182

$ 5.12
$ 5.12$ 5.12

-0.20%

-15.82%

-28.18%

معلومات سوق Clash of Lilliput (COL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 49.26M
$ 49.26M$ 49.26M

$ 53.64K
$ 53.64K$ 53.64K

82.07M
82.07M 82.07M

ما هو Clash of Lilliput ( COL )

An SLG game based on the scenario of a race of miniature people building a tribe to help their survival and prosperity in a dangerous world.

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المصدر Clash of Lilliput (COL)

الموقع الرسمي

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A$0.95484588
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