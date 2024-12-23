سعر Clash of Lilliput (COL)
سعر Clash of Lilliput (COL) المباشر لليوم هو USD 0.600532. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 49.26M. يتم تحديث سعر COL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Clash of Lilliput الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 53.64K
- تغيير سعر Clash of Lilliput خلال اليوم هو -15.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 82.07M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر COL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر COL.
خلال اليوم، كان سعر Clash of Lilliput مقابل USD هو $ -0.1129326509561837 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Clash of Lilliput مقابل USD هو $ -0.2969003184 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Clash of Lilliput مقابل USD هو $ -0.1487543586 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Clash of Lilliput مقابل USD هو $ -0.1601529283002958 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.1129326509561837
|-15.82%
|30 يوم
|$ -0.2969003184
|-49.43%
|60 يوم
|$ -0.1487543586
|-24.77%
|90 يوم
|$ -0.1601529283002958
|-21.05%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Clash of Lilliput: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.20%
-15.82%
-28.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
An SLG game based on the scenario of a race of miniature people building a tribe to help their survival and prosperity in a dangerous world.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 COL إلى AUD
A$0.95484588
|1 COL إلى GBP
￡0.47442028
|1 COL إلى EUR
€0.5705054
|1 COL إلى USD
$0.600532
|1 COL إلى MYR
RM2.702394
|1 COL إلى TRY
₺21.12671576
|1 COL إلى JPY
¥93.97725268
|1 COL إلى RUB
₽61.65662044
|1 COL إلى INR
₹51.00918808
|1 COL إلى IDR
Rp9,685.99864396
|1 COL إلى PHP
₱35.33530288
|1 COL إلى EGP
￡E.30.51903624
|1 COL إلى BRL
R$3.65123456
|1 COL إلى CAD
C$0.85876076
|1 COL إلى BDT
৳71.46931332
|1 COL إلى NGN
₦929.61152536
|1 COL إلى UAH
₴25.08422164
|1 COL إلى VES
Bs30.627132
|1 COL إلى PKR
Rs166.48548636
|1 COL إلى KZT
₸314.08424132
|1 COL إلى THB
฿20.5081678
|1 COL إلى TWD
NT$19.59535916
|1 COL إلى CHF
Fr0.53447348
|1 COL إلى HKD
HK$4.66613364
|1 COL إلى MAD
.د.م6.01733064