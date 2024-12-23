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سعر Clash of Lilliput (COL) المباشر لليوم هو USD 0.600532 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 49.26M . يتم تحديث سعر COL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Clash of Lilliput الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 53.64K - تغيير سعر Clash of Lilliput خلال اليوم هو -15.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 82.07M

أداء سعر Clash of Lilliput (COL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Clash of Lilliput مقابل USD هو $ -0.1129326509561837 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Clash of Lilliput مقابل USD هو $ -0.2969003184 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Clash of Lilliput مقابل USD هو $ -0.1487543586 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Clash of Lilliput مقابل USD هو $ -0.1601529283002958 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.1129326509561837 -15.82% 30 يوم $ -0.2969003184 -49.43% 60 يوم $ -0.1487543586 -24.77% 90 يوم $ -0.1601529283002958 -21.05%

تحليل سعر Clash of Lilliput (COL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Clash of Lilliput: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.582675$ 0.582675 $ 0.582675 24 ساعة مرتفع $ 0.715182$ 0.715182 $ 0.715182 عالية طوال الوقت $ 5.12$ 5.12 $ 5.12 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) -15.82% تغير السعر (7 أيام) -28.18%

معلومات سوق Clash of Lilliput (COL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: