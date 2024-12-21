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سعر Clarity (CLARITY) المباشر لليوم هو USD 0.00552657 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.71M . يتم تحديث سعر CLARITY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Clarity الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 442.54 - تغيير سعر Clarity خلال اليوم هو +14.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 851.65M

أداء سعر Clarity (CLARITY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Clarity مقابل USD هو $ +0.00069973 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Clarity مقابل USD هو $ -0.0009357533 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Clarity مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Clarity مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00069973 +14.50% 30 يوم $ -0.0009357533 -16.93% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Clarity (CLARITY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Clarity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00431543$ 0.00431543 $ 0.00431543 24 ساعة مرتفع $ 0.00557318$ 0.00557318 $ 0.00557318 عالية طوال الوقت $ 0.0097587$ 0.0097587 $ 0.0097587 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) +14.50% تغير السعر (7 أيام) -20.47%

معلومات سوق Clarity (CLARITY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: