سعر Clarity (CLARITY)
سعر Clarity (CLARITY) المباشر لليوم هو USD 0.00552657. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.71M. يتم تحديث سعر CLARITY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Clarity الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 442.54
- تغيير سعر Clarity خلال اليوم هو +14.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 851.65M
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خلال اليوم، كان سعر Clarity مقابل USD هو $ +0.00069973 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Clarity مقابل USD هو $ -0.0009357533 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Clarity مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Clarity مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00069973
|+14.50%
|30 يوم
|$ -0.0009357533
|-16.93%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Clarity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
+14.50%
-20.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Clarity Protocol serves as an operating system for DAOs. The protocol makes it easy to create, manage, and participate in blockchain-enabled organizations and communities. DAOs are new to many businesses, and Clarity is dedicated to educating clients on how to leverage these technologies to improve KPIs, reach new audiences, and drive organic growth. By providing comprehensive community and DAO management tooling, Clarity provides all the needed resources to start and grow a blockchain-based business.
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