توكنوميكس CLAPCAT ($CLAP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول CLAPCAT ($CLAP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات CLAPCAT ($CLAP) CLAPCAT is the whimsical sibling to POPCAT, diving into the meme universe with a unique twist. Instead of the iconic pop, CLAPCAT delivers a satisfying clap, aiming to capture the hearts of internet users with its simplicity and charm. This project blends humor with cultural commentary, utilizing the universal gesture of clapping to explore themes of encouragement, celebration, and the absurd. CLAPCAT promises to be both a standalone meme phenomenon and a playful commentary on internet culture, engaging users through interactive clapping experiences across social platforms. With its launch, CLAPCAT not only seeks to entertain but also to reflect on the shared human experience through the lens of digital applause. الموقع الرسمي: https://clapgo.com/ اشتر $CLAP الآن!

توكنوميكس CLAPCAT ($CLAP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار CLAPCAT ($CLAP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 358.17K $ 358.17K $ 358.17K إجمالي العرض: $ 795.00M $ 795.00M $ 795.00M العرض المتداول: $ 795.00M $ 795.00M $ 795.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 358.17K $ 358.17K $ 358.17K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00480693 $ 0.00480693 $ 0.00480693 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00045053 $ 0.00045053 $ 0.00045053 معرفة المزيد عن سعر CLAPCAT ($CLAP)

توكنوميكس CLAPCAT ($CLAP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس CLAPCAT ($CLAP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $CLAP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $CLAP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $CLAP، استكشف السعر المباشر لتوكن $CLAP!

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