سعر CLAPCAT ($CLAP)
سعر CLAPCAT ($CLAP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 920.34K. يتم تحديث سعر $CLAP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CLAPCAT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 117.09K
- تغيير سعر CLAPCAT خلال اليوم هو +29.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.87M
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خلال اليوم، كان سعر CLAPCAT مقابل USD هو $ +0.00020819 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CLAPCAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CLAPCAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CLAPCAT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00020819
|+29.35%
|30 يوم
|$ 0
|-66.40%
|60 يوم
|$ 0
|-71.34%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CLAPCAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.68%
+29.35%
-6.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CLAPCAT is the whimsical sibling to POPCAT, diving into the meme universe with a unique twist. Instead of the iconic pop, CLAPCAT delivers a satisfying clap, aiming to capture the hearts of internet users with its simplicity and charm. This project blends humor with cultural commentary, utilizing the universal gesture of clapping to explore themes of encouragement, celebration, and the absurd. CLAPCAT promises to be both a standalone meme phenomenon and a playful commentary on internet culture, engaging users through interactive clapping experiences across social platforms. With its launch, CLAPCAT not only seeks to entertain but also to reflect on the shared human experience through the lens of digital applause.
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