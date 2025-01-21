سعر Clams (CLAM)
سعر Clams (CLAM) المباشر لليوم هو USD 0.315507. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CLAM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Clams الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 365.61
- تغيير سعر Clams خلال اليوم هو +265.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Clams مقابل USD هو $ +0.229082 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Clams مقابل USD هو $ +0.1110514281 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Clams مقابل USD هو $ +0.2519816216 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Clams مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.229082
|+265.06%
|30 يوم
|$ +0.1110514281
|+35.20%
|60 يوم
|$ +0.2519816216
|+79.87%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Clams: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+265.06%
+345.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Clams were initially distributed to 3,208,032 BTC, LTC and DOGE addresses based on the 12 May 2014 snapshot of these blockchains. Each of these address received 4.60545574 CLAMs. 63,381 addresses have been dug comprising 291,898.39 CLAMs. If all the distributed CLAMs were dug up, the total money supply would be 15,009,015.13. There is no Proof-of-Work stage for Clams and the network is now secured by Proof-of-Stake.
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