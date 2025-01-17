سعر ClaimSwap (CLA)
سعر ClaimSwap (CLA) المباشر لليوم هو USD 0.00156859. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CLA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ClaimSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.89
- تغيير سعر ClaimSwap خلال اليوم هو +1.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CLA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CLA.
خلال اليوم، كان سعر ClaimSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ClaimSwap مقابل USD هو $ -0.0000572712 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ClaimSwap مقابل USD هو $ +0.0001816838 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ClaimSwap مقابل USD هو $ +0.000507843491768629 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.35%
|30 يوم
|$ -0.0000572712
|-3.65%
|60 يوم
|$ +0.0001816838
|+11.58%
|90 يوم
|$ +0.000507843491768629
|+47.88%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ClaimSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
+1.35%
+7.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ClaimSwap is a Klaytn DEX based on AMM(Automated Market Maker). KLAYswap, which already provides a similar service, has contributed to expanding the Klaytn Defi ecosystem. However, no other DEX had matured in the ecosystem, leaving users with limited options. The ClaimSwap team aims to provide a more user-friendly protocol. Just as the Uniswap-Sushiswap case, we look forward to boosting the overall ecosystem with the release of ClaimSwap.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CLA إلى AUD
A$0.0025254299
|1 CLA إلى GBP
￡0.0012705579
|1 CLA إلى EUR
€0.0015215323
|1 CLA إلى USD
$0.00156859
|1 CLA إلى MYR
RM0.007058655
|1 CLA إلى TRY
₺0.0557320027
|1 CLA إلى JPY
¥0.2437902578
|1 CLA إلى RUB
₽0.1625372958
|1 CLA إلى INR
₹0.1358085222
|1 CLA إلى IDR
Rp25.7145860496
|1 CLA إلى PHP
₱0.0919507458
|1 CLA إلى EGP
￡E.0.079056936
|1 CLA إلى BRL
R$0.0094742836
|1 CLA إلى CAD
C$0.0022587696
|1 CLA إلى BDT
৳0.1907091722
|1 CLA إلى NGN
₦2.439471168
|1 CLA إلى UAH
₴0.0661631262
|1 CLA إلى VES
Bs0.08470386
|1 CLA إلى PKR
Rs0.4375424946
|1 CLA إلى KZT
₸0.832136995
|1 CLA إلى THB
฿0.0540222396
|1 CLA إلى TWD
NT$0.0516222969
|1 CLA إلى CHF
Fr0.0014274169
|1 CLA إلى HKD
HK$0.0122036302
|1 CLA إلى MAD
.د.م0.0157800154