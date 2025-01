ما هو ClaimSwap ( CLA )

ClaimSwap is a Klaytn DEX based on AMM(Automated Market Maker). KLAYswap, which already provides a similar service, has contributed to expanding the Klaytn Defi ecosystem. However, no other DEX had matured in the ecosystem, leaving users with limited options. The ClaimSwap team aims to provide a more user-friendly protocol. Just as the Uniswap-Sushiswap case, we look forward to boosting the overall ecosystem with the release of ClaimSwap.

المصدر ClaimSwap (CLA) الموقع الرسمي