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سعر City Tycoon Games (CTG) المباشر لليوم هو USD 0.230985 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.77M . يتم تحديث سعر CTG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق City Tycoon Games الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.11K - تغيير سعر City Tycoon Games خلال اليوم هو -1.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 12.00M

أداء سعر City Tycoon Games (CTG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر City Tycoon Games مقابل USD هو $ -0.0036800267955831 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر City Tycoon Games مقابل USD هو $ +0.0054220263 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر City Tycoon Games مقابل USD هو $ +0.0973040943 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر City Tycoon Games مقابل USD هو $ +0.07952964988629524 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0036800267955831 -1.56% 30 يوم $ +0.0054220263 +2.35% 60 يوم $ +0.0973040943 +42.13% 90 يوم $ +0.07952964988629524 +52.51%

تحليل سعر City Tycoon Games (CTG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر City Tycoon Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.221546$ 0.221546 $ 0.221546 24 ساعة مرتفع $ 0.235521$ 0.235521 $ 0.235521 عالية طوال الوقت $ 0.675682$ 0.675682 $ 0.675682 تغير السعر (1 ساعة) -0.52% تغير السعر (1يوم) -1.56% تغير السعر (7 أيام) -5.28%

معلومات سوق City Tycoon Games (CTG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: