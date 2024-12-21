سعر City Tycoon Games (CTG)
سعر City Tycoon Games (CTG) المباشر لليوم هو USD 0.230985. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.77M. يتم تحديث سعر CTG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق City Tycoon Games الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.11K
- تغيير سعر City Tycoon Games خلال اليوم هو -1.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 12.00M
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خلال اليوم، كان سعر City Tycoon Games مقابل USD هو $ -0.0036800267955831 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر City Tycoon Games مقابل USD هو $ +0.0054220263 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر City Tycoon Games مقابل USD هو $ +0.0973040943 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر City Tycoon Games مقابل USD هو $ +0.07952964988629524 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0036800267955831
|-1.56%
|30 يوم
|$ +0.0054220263
|+2.35%
|60 يوم
|$ +0.0973040943
|+42.13%
|90 يوم
|$ +0.07952964988629524
|+52.51%
اكتشف أحدث تحليلات سعر City Tycoon Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.52%
-1.56%
-5.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
City Tycoon Games is a Simulation Game where anyone can earn tokens through skilled gameplay. Players can obtain rewards through daily activities, limited-time activities and trading market. The rewards include a small amount of tokens.
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