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سعر City Boys (TOONS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TOONS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق City Boys الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 212.71 - تغيير سعر City Boys خلال اليوم هو -1.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر City Boys (TOONS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر City Boys مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر City Boys مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر City Boys مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر City Boys مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.43% 30 يوم $ 0 -26.77% 60 يوم $ 0 -9.72% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر City Boys (TOONS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر City Boys: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00405688$ 0.00405688 $ 0.00405688 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -1.43% تغير السعر (7 أيام) -11.13%

معلومات سوق City Boys (TOONS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: