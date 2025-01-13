سعر City Boys (TOONS)
سعر City Boys (TOONS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TOONS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق City Boys الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 212.71
- تغيير سعر City Boys خلال اليوم هو -1.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر City Boys مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر City Boys مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر City Boys مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر City Boys مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.43%
|30 يوم
|$ 0
|-26.77%
|60 يوم
|$ 0
|-9.72%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر City Boys: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-1.43%
-11.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
City Boy - a male who is living his very best life and chasing the bag at all times without letting Hot Girls or any female get in the way. $TOONS is for all the City Boys chasing their bags. 0/0% taxes, 100% safu, a coin for the boys. "It takes a lot of courage to be that dog" . Step into the universe of City Boys $TOONS, where ambition meets the world of cryptocurrencies. Connect with like-minded individuals who understand the importance of chasing the bag without hesitation. Embrace the courage it takes to be a true City Boy and let your $TOONS pave the way to financial success. Embodying finance, meme, and pop culture into one community known as City Boys $TOONS. Utilizing the viral social media trend of AI Cartoons, City Boys is a 0/0% tax token created for everyone.
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