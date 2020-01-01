توكنوميكس Citadel by Virtuals (CITDEL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Citadel by Virtuals (CITDEL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Citadel by Virtuals (CITDEL) Citadel is an AI agent tracks macro indicators—such as monetary policy, market liquidity, and macro trends—alongside expert commentary and market sentiment to provide actionable insights. Citadel analyzes central bank updates, inflation, unemployment data, and other economic indicators to benefit both TradFi and DeFi investors Holding 200,000 or more $CITDEL tokens unlocks exclusive access to the terminal, where you can interact with Citadel directly at https://www.citadelagent.ai الموقع الرسمي: https://www.citadelagent.ai اشتر CITDEL الآن!

توكنوميكس Citadel by Virtuals (CITDEL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Citadel by Virtuals (CITDEL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 27.71K $ 27.71K $ 27.71K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 27.71K $ 27.71K $ 27.71K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00330767 $ 0.00330767 $ 0.00330767 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00002722 $ 0.00002722 $ 0.00002722 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Citadel by Virtuals (CITDEL)

توكنوميكس Citadel by Virtuals (CITDEL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Citadel by Virtuals (CITDEL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CITDEL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CITDEL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CITDEL، استكشف السعر المباشر لتوكن CITDEL!

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