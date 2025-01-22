سعر Citadel by Virtuals (CITDEL)
سعر Citadel by Virtuals (CITDEL) المباشر لليوم هو USD 0.00277096. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.77M. يتم تحديث سعر CITDEL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Citadel by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 645.65K
- تغيير سعر Citadel by Virtuals خلال اليوم هو +29.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Citadel by Virtuals مقابل USD هو $ +0.00062292 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Citadel by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Citadel by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Citadel by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00062292
|+29.00%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Citadel by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.75%
+29.00%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Citadel is a data analytics platform that aggregates and analyzes macroeconomic indicators to provide market insights. The platform monitors key economic metrics including: Central bank policies and updates Market liquidity conditions Inflation and unemployment data Broader macroeconomic trends Market sentiment indicators Through its analytical framework, Citadel processes these inputs to generate insights relevant for both traditional finance and decentralized finance market participants. Token holders gain exclusive access to an interactive terminal at citadelagent.ai, where they can query the platform directly for specific market analysis.
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