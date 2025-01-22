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سعر Citadel by Virtuals (CITDEL) المباشر لليوم هو USD 0.00277096 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.77M . يتم تحديث سعر CITDEL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Citadel by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 645.65K - تغيير سعر Citadel by Virtuals خلال اليوم هو +29.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Citadel by Virtuals (CITDEL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Citadel by Virtuals مقابل USD هو $ +0.00062292 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Citadel by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Citadel by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Citadel by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00062292 +29.00% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Citadel by Virtuals (CITDEL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Citadel by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00138241$ 0.00138241 $ 0.00138241 24 ساعة مرتفع $ 0.00330767$ 0.00330767 $ 0.00330767 عالية طوال الوقت $ 0.00330767$ 0.00330767 $ 0.00330767 تغير السعر (1 ساعة) -3.75% تغير السعر (1يوم) +29.00% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Citadel by Virtuals (CITDEL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: