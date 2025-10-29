معلومات سعر Cisco xStock (CSCOX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 71.17 24 ساعة مرتفع $ 72.86 عالية طوال الوقت $ 72.86 أدنى سعر $ 65.89 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) +0.86% تغير السعر (7 أيام) +2.45%

سعر Cisco xStock (CSCOX) في الوقت الحقيقي هو $72.54. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CSCOX بين أدنى سعر $ 71.17 وأعلى سعر $ 72.86، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCSCOX على الإطلاق هو $ 72.86، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 65.89.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CSCOX +0.03% على مدار الساعة الماضية، +0.86% على مدار 24 ساعة، و +2.45% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Cisco xStock (CSCOX)

القيمة السوقية $ 184.14K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.05M إمداد دورة التداول 2.54K إجمالي العرض 28,220.20659668

القيمة السوقية الحالية لـ Cisco xStock هي $ 184.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CSCOX يبلغ 2.54K، مع إجمالي عرض 28220.20659668. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.05M.