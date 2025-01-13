احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CIRC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CIRC.

سعر Cirque Du Sol (CIRC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CIRC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cirque Du Sol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 233.22 - تغيير سعر Cirque Du Sol خلال اليوم هو +1.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Cirque Du Sol (CIRC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cirque Du Sol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cirque Du Sol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cirque Du Sol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cirque Du Sol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.21% 30 يوم $ 0 -15.29% 60 يوم $ 0 -14.99% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cirque Du Sol (CIRC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cirque Du Sol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) +1.21% تغير السعر (7 أيام) -12.10%

معلومات سوق Cirque Du Sol (CIRC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: