سعر CIRI Coin (CIRI)
سعر CIRI Coin (CIRI) المباشر لليوم هو USD 0.199936. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CIRI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CIRI Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.76
- تغيير سعر CIRI Coin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CIRI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CIRI.
خلال اليوم، كان سعر CIRI Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CIRI Coin مقابل USD هو $ +0.0000712971 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CIRI Coin مقابل USD هو $ -0.0424173421 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CIRI Coin مقابل USD هو $ -0.14061768886084875 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0000712971
|+0.04%
|60 يوم
|$ -0.0424173421
|-21.21%
|90 يوم
|$ -0.14061768886084875
|-41.29%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CIRI Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CIRI Coin is the cryptocurrency used in the privacy-driven CIRI ecosystem. Through cutting-edge cryptography, encrypted messaging, and private key management, CIRI keeps messages and transactions confidential.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CIRI إلى AUD
A$0.32389632
|1 CIRI إلى GBP
￡0.16194816
|1 CIRI إلى EUR
€0.19393792
|1 CIRI إلى USD
$0.199936
|1 CIRI إلى MYR
RM0.89771264
|1 CIRI إلى TRY
₺7.0777344
|1 CIRI إلى JPY
¥31.52390912
|1 CIRI إلى RUB
₽20.31949568
|1 CIRI إلى INR
₹17.22848512
|1 CIRI إلى IDR
Rp3,277.63881984
|1 CIRI إلى PHP
₱11.796224
|1 CIRI إلى EGP
￡E.10.096768
|1 CIRI إلى BRL
R$1.22360832
|1 CIRI إلى CAD
C$0.28790784
|1 CIRI إلى BDT
৳24.49815808
|1 CIRI إلى NGN
₦311.42631168
|1 CIRI إلى UAH
₴8.49128192
|1 CIRI إلى VES
Bs10.596608
|1 CIRI إلى PKR
Rs55.92609792
|1 CIRI إلى KZT
₸106.01006592
|1 CIRI إلى THB
฿6.93378048
|1 CIRI إلى TWD
NT$6.61988096
|1 CIRI إلى CHF
Fr0.18194176
|1 CIRI إلى HKD
HK$1.55550208
|1 CIRI إلى MAD
.د.م2.01735424