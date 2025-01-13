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سعر CIRI Coin (CIRI) المباشر لليوم هو USD 0.199936 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CIRI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CIRI Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.76 - تغيير سعر CIRI Coin خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر CIRI Coin (CIRI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CIRI Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CIRI Coin مقابل USD هو $ +0.0000712971 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CIRI Coin مقابل USD هو $ -0.0424173421 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CIRI Coin مقابل USD هو $ -0.14061768886084875 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0000712971 +0.04% 60 يوم $ -0.0424173421 -21.21% 90 يوم $ -0.14061768886084875 -41.29%

تحليل سعر CIRI Coin (CIRI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CIRI Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 2.16$ 2.16 $ 2.16 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق CIRI Coin (CIRI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: