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سعر Circularity Finance (CIFI) المباشر لليوم هو USD 0.248938 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CIFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Circularity Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.10K - تغيير سعر Circularity Finance خلال اليوم هو +0.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Circularity Finance (CIFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Circularity Finance مقابل USD هو $ +0.00100993 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Circularity Finance مقابل USD هو $ -0.0216306709 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Circularity Finance مقابل USD هو $ +0.2330481132 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Circularity Finance مقابل USD هو $ +0.12357342283590442 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00100993 +0.41% 30 يوم $ -0.0216306709 -8.68% 60 يوم $ +0.2330481132 +93.62% 90 يوم $ +0.12357342283590442 +98.57%

تحليل سعر Circularity Finance (CIFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Circularity Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.227287$ 0.227287 $ 0.227287 24 ساعة مرتفع $ 0.264666$ 0.264666 $ 0.264666 عالية طوال الوقت $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) +0.41% تغير السعر (7 أيام) +5.96%

معلومات سوق Circularity Finance (CIFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: