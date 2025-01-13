سعر Circularity Finance (CIFI)
سعر Circularity Finance (CIFI) المباشر لليوم هو USD 0.248938. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CIFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Circularity Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.10K
- تغيير سعر Circularity Finance خلال اليوم هو +0.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Circularity Finance مقابل USD هو $ +0.00100993 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Circularity Finance مقابل USD هو $ -0.0216306709 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Circularity Finance مقابل USD هو $ +0.2330481132 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Circularity Finance مقابل USD هو $ +0.12357342283590442 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00100993
|+0.41%
|30 يوم
|$ -0.0216306709
|-8.68%
|60 يوم
|$ +0.2330481132
|+93.62%
|90 يوم
|$ +0.12357342283590442
|+98.57%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Circularity Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
+0.41%
+5.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Circularity Finance is an innovative project positioned at the intersection of decentralized finance (DeFi) and sustainable development. It leverages blockchain technology to create a unique ecosystem that revolves around two utility tokens - CIFI and REFI. These tokens play a pivotal role in accessing various business micro-services and deploying Smart Assets, respectively, within the Circularity Finance ecosystem. The platform's architecture is built upon the principles regulatory on-boarding processes along with those favorable qualities of liquidity mining protocols, a concept rooted in DeFi, where liquidity providers are incentivized through token rewards. Circularity Finance extends this concept by integrating it with sustainability-focused mechanisms.
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