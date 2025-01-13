سعر Circular Protocol (CIRX)
سعر Circular Protocol (CIRX) المباشر لليوم هو USD 0.00371903. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CIRX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Circular Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 701.42K
- تغيير سعر Circular Protocol خلال اليوم هو +0.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Circular Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Circular Protocol مقابل USD هو $ -0.0000171175 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Circular Protocol مقابل USD هو $ +0.0001016009 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Circular Protocol مقابل USD هو $ -0.000028637157271552 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.38%
|30 يوم
|$ -0.0000171175
|-0.46%
|60 يوم
|$ +0.0001016009
|+2.73%
|90 يوم
|$ -0.000028637157271552
|-0.76%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Circular Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
+0.38%
-3.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Circular is a next generation multi-chain Layer 1 blockchain, designed to empower developers, institutions, and creators to build compliant, decentralized, and equitable applications across Healthcare, DeSci, DeFi and GameFi sectors. Circular (CIRX) is integral to the Circular Blockchain, serving as the primary means for transaction fees and governance participation. Unlike typical smart contract tokens, CIRX is seamlessly integrated into the network's code, ensuring efficient transactions akin to Bitcoin's framework. Despite this, it remains versatile, interacting with smart contracts for various operations. Beyond transaction fees, CIRX is used for purchasing services and products within the ecosystem, with pricing available on our website. Additionally, it incentivizes node operators through block rewards, enhancing network security and efficiency. CIRX coin holders will have voting rights on key decisions related to the platform's development, including proposed changes to the protocol and future feature additions.
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