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سعر Circular Protocol (CIRX) المباشر لليوم هو USD 0.00371903 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CIRX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Circular Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 701.42K - تغيير سعر Circular Protocol خلال اليوم هو +0.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Circular Protocol (CIRX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Circular Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Circular Protocol مقابل USD هو $ -0.0000171175 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Circular Protocol مقابل USD هو $ +0.0001016009 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Circular Protocol مقابل USD هو $ -0.000028637157271552 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.38% 30 يوم $ -0.0000171175 -0.46% 60 يوم $ +0.0001016009 +2.73% 90 يوم $ -0.000028637157271552 -0.76%

تحليل سعر Circular Protocol (CIRX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Circular Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00366985$ 0.00366985 $ 0.00366985 24 ساعة مرتفع $ 0.00372677$ 0.00372677 $ 0.00372677 عالية طوال الوقت $ 0.02126615$ 0.02126615 $ 0.02126615 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) +0.38% تغير السعر (7 أيام) -3.06%

معلومات سوق Circular Protocol (CIRX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: