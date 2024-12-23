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سعر Circuits of Value (COVAL) المباشر لليوم هو USD 0.00188993 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.32M . يتم تحديث سعر COVAL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Circuits of Value الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.44K - تغيير سعر Circuits of Value خلال اليوم هو -3.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.78B

أداء سعر Circuits of Value (COVAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Circuits of Value مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Circuits of Value مقابل USD هو $ -0.0000446331 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Circuits of Value مقابل USD هو $ -0.0002742186 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Circuits of Value مقابل USD هو $ -0.0014308367809478994 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.11% 30 يوم $ -0.0000446331 -2.36% 60 يوم $ -0.0002742186 -14.50% 90 يوم $ -0.0014308367809478994 -43.08%

تحليل سعر Circuits of Value (COVAL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Circuits of Value: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00185954$ 0.00185954 $ 0.00185954 24 ساعة مرتفع $ 0.00218526$ 0.00218526 $ 0.00218526 عالية طوال الوقت $ 0.250821$ 0.250821 $ 0.250821 تغير السعر (1 ساعة) -1.56% تغير السعر (1يوم) -3.11% تغير السعر (7 أيام) -25.51%

معلومات سوق Circuits of Value (COVAL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: