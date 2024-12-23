سعر Circuits of Value (COVAL)
سعر Circuits of Value (COVAL) المباشر لليوم هو USD 0.00188993. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.32M. يتم تحديث سعر COVAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Circuits of Value الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.44K
- تغيير سعر Circuits of Value خلال اليوم هو -3.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.78B
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خلال اليوم، كان سعر Circuits of Value مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Circuits of Value مقابل USD هو $ -0.0000446331 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Circuits of Value مقابل USD هو $ -0.0002742186 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Circuits of Value مقابل USD هو $ -0.0014308367809478994 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.11%
|30 يوم
|$ -0.0000446331
|-2.36%
|60 يوم
|$ -0.0002742186
|-14.50%
|90 يوم
|$ -0.0014308367809478994
|-43.08%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Circuits of Value: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.56%
-3.11%
-25.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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