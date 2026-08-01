سعر Circuit LLM اليوم

السعر المباشر لمشروع Circuit LLM (CIRC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.82% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CIRC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CIRC.

يحتل Circuit LLM حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16,614.19، مع عرض متداول قدره 989.97M CIRC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CIRC بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CIRC بمقدار -2.18% خلال الساعة الماضية و-14.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Circuit LLM (CIRC)

القيمة السوقية $ 16.61K$ 16.61K $ 16.61K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.78K$ 16.78K $ 16.78K إمداد دورة التداول 989.97M 989.97M 989.97M إجمالي العرض 999,973,958.716615 999,973,958.716615 999,973,958.716615

القيمة السوقية الحالية لـ Circuit LLM هي $ 16.61K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CIRC يبلغ 989.97M، مع إجمالي عرض 999973958.716615. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.78K.