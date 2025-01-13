سعر CircleSwap (CIR)
سعر CircleSwap (CIR) المباشر لليوم هو USD 0.074938. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CIR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CircleSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 74.13
- تغيير سعر CircleSwap خلال اليوم هو -0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CircleSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CircleSwap مقابل USD هو $ -0.0104254420 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CircleSwap مقابل USD هو $ -0.0028141317 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CircleSwap مقابل USD هو $ +0.0096988117844535 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.04%
|30 يوم
|$ -0.0104254420
|-13.91%
|60 يوم
|$ -0.0028141317
|-3.75%
|90 يوم
|$ +0.0096988117844535
|+14.87%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CircleSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
-0.04%
-8.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CircleSwap is a decentralized crypto-asset trading and management platform that integrates Circle, a group of like-minds and Swap, decentralized trading, enabling share of trust and benefits on the basis of transfer in/between individualized crypto-asset. CircleSwap features a rich array of financial derivatives including liquidity mining, banking and crypto-asset hedging.
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