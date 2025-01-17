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سعر Cipher Protocol (CIPHER) المباشر لليوم هو USD 0.00140636 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CIPHER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cipher Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.59K - تغيير سعر Cipher Protocol خلال اليوم هو -33.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Cipher Protocol (CIPHER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cipher Protocol مقابل USD هو $ -0.000700518986987829 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cipher Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cipher Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cipher Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000700518986987829 -33.24% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cipher Protocol (CIPHER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cipher Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00132018$ 0.00132018 $ 0.00132018 24 ساعة مرتفع $ 0.00210805$ 0.00210805 $ 0.00210805 عالية طوال الوقت $ 0.0234094$ 0.0234094 $ 0.0234094 تغير السعر (1 ساعة) +0.50% تغير السعر (1يوم) -33.24% تغير السعر (7 أيام) -88.40%

معلومات سوق Cipher Protocol (CIPHER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: