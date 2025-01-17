سعر Cipher Protocol (CIPHER)
سعر Cipher Protocol (CIPHER) المباشر لليوم هو USD 0.00140636. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CIPHER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cipher Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.59K
- تغيير سعر Cipher Protocol خلال اليوم هو -33.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Cipher Protocol مقابل USD هو $ -0.000700518986987829 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cipher Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cipher Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cipher Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000700518986987829
|-33.24%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cipher Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.50%
-33.24%
-88.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Privacy-AI Optimization-Scalability Cipher Protocol is a next-generation layer one blockchain focused on delivering unparalleled privacy, security, and scalability. Leveraging technologies such as zk-SNARKs, Fully Homomorphic Encryption (FHE), and AI-driven network optimization, Cipher Protocol aims to redefine privacy in the Web3 era. ### Why Choose Cipher Protocol? Privacy First Advanced zk-SNARKs and FHE ensure user privacy, confidential transactions, and data protection. AI-Driven Scalability AI manages network efficiency, predictive resource allocation, and smart contract security audits. EVM Compatibility Compatible with EVM for seamless integration with Ethereum tools and dApps. Seamless Interoperability Built on Ethereum, it enables cross-chain compatibility and privacy-preserving transactions. Decentralized Governance Community-driven decision-making with AI-enhanced voting mechanisms. Hybrid Consensus Combines PoS and zk-SNARKs for secure, efficient, and decentralized validation. ### Use Case Confidential Decentralized Finance Anonymous Donations and Crowdfunding Private Identity Management Private Smart Contracts Privacy-Preserving Cross-Border Payments
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