سعر Cindrum (CIND)
سعر Cindrum (CIND) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CIND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cindrum الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 53.24K
- تغيير سعر Cindrum خلال اليوم هو -0.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Cindrum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cindrum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cindrum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cindrum مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.85%
|30 يوم
|$ 0
|+33.30%
|60 يوم
|$ 0
|+55.20%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cindrum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-0.85%
+24.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The CIN in Cindrum stands for ‘consolidate in network,’ meaning a virtual world where reality is integrated. Cindrum is more than an augmented reality (AR) experience. Users, through their avatars, can express what they could in real life and even more in a virtual social networking environment. The virtual space of Cindrum will be closer to “another reality” for users. Overcoming the physical boundaries and limitations of reality, CINDRUM as a new paradigm is going to connotate a pioneer that brings a new wave of metaverse technology.
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