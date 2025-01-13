سعر CIFI (CIFI)
سعر CIFI (CIFI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CIFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CIFI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 49.15
- تغيير سعر CIFI خلال اليوم هو +0.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CIFI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CIFI.
خلال اليوم، كان سعر CIFI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CIFI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CIFI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CIFI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.16%
|30 يوم
|$ 0
|-21.07%
|60 يوم
|$ 0
|+0.50%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CIFI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.16%
-4.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A web3 messaging platform for one-to-one messaging & community building
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CIFI إلى AUD
A$--
|1 CIFI إلى GBP
￡--
|1 CIFI إلى EUR
€--
|1 CIFI إلى USD
$--
|1 CIFI إلى MYR
RM--
|1 CIFI إلى TRY
₺--
|1 CIFI إلى JPY
¥--
|1 CIFI إلى RUB
₽--
|1 CIFI إلى INR
₹--
|1 CIFI إلى IDR
Rp--
|1 CIFI إلى PHP
₱--
|1 CIFI إلى EGP
￡E.--
|1 CIFI إلى BRL
R$--
|1 CIFI إلى CAD
C$--
|1 CIFI إلى BDT
৳--
|1 CIFI إلى NGN
₦--
|1 CIFI إلى UAH
₴--
|1 CIFI إلى VES
Bs--
|1 CIFI إلى PKR
Rs--
|1 CIFI إلى KZT
₸--
|1 CIFI إلى THB
฿--
|1 CIFI إلى TWD
NT$--
|1 CIFI إلى CHF
Fr--
|1 CIFI إلى HKD
HK$--
|1 CIFI إلى MAD
.د.م--