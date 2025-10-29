معلومات سعر Cicada Finance (LTCIC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00221735 24 ساعة منخفض $ 0.00230004 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00289418 أدنى سعر $ 0.00209182 تغير السعر (1 ساعة) -0.26% تغير السعر (1يوم) -0.98% تغير السعر (7 أيام) +2.15%

سعر Cicada Finance (LTCIC) في الوقت الحقيقي هو $0.00225128. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LTCIC بين أدنى سعر $ 0.00221735 وأعلى سعر $ 0.00230004، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLTCIC على الإطلاق هو $ 0.00289418، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00209182.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LTCIC -0.26% على مدار الساعة الماضية، -0.98% على مدار 24 ساعة، و +2.15% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Cicada Finance (LTCIC)

القيمة السوقية $ 5.90M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.64M إمداد دورة التداول 2.61B إجمالي العرض 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Cicada Finance هي $ 5.90M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LTCIC يبلغ 2.61B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.64M.