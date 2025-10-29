سعر Cicada Finance المباشر اليوم هو 0.00225128 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي LTCIC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر LTCIC بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Cicada Finance المباشر اليوم هو 0.00225128 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي LTCIC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر LTCIC بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن LTCIC

معلومات سعر LTCIC

الوثيقة البيضاء لـ LTCIC

الموقع الرسمي لـ LTCIC

اقتصاد توكن LTCIC

توقعات سعر LTCIC

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Cicada Finance

سعر Cicada Finance (LTCIC)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 LTCIC إلى USD:

$0.00226362
$0.00226362$0.00226362
-0.40%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Cicada Finance (LTCIC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:35:51 (UTC+8)

معلومات سعر Cicada Finance (LTCIC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00221735
$ 0.00221735$ 0.00221735
24 ساعة منخفض
$ 0.00230004
$ 0.00230004$ 0.00230004
24 ساعة مرتفع

$ 0.00221735
$ 0.00221735$ 0.00221735

$ 0.00230004
$ 0.00230004$ 0.00230004

$ 0.00289418
$ 0.00289418$ 0.00289418

$ 0.00209182
$ 0.00209182$ 0.00209182

-0.26%

-0.98%

+2.15%

+2.15%

سعر Cicada Finance (LTCIC) في الوقت الحقيقي هو $0.00225128. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LTCIC بين أدنى سعر $ 0.00221735 وأعلى سعر $ 0.00230004، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLTCIC على الإطلاق هو $ 0.00289418، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00209182.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LTCIC -0.26% على مدار الساعة الماضية، -0.98% على مدار 24 ساعة، و +2.15% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Cicada Finance (LTCIC)

$ 5.90M
$ 5.90M$ 5.90M

--
----

$ 22.64M
$ 22.64M$ 22.64M

2.61B
2.61B 2.61B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Cicada Finance هي $ 5.90M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LTCIC يبلغ 2.61B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.64M.

سجل سعر Cicada Finance (LTCIC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cicada Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cicada Finance مقابل USD هو $ -0.0002906312 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cicada Finance مقابل USD هو $ -0.0004358491 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cicada Finance مقابل USD هو $ -0.0005880752070437858 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.98%
30 يوم$ -0.0002906312-12.90%
60 يوم$ -0.0004358491-19.36%
90 يوم$ -0.0005880752070437858-20.71%

ما هو Cicada Finance ( LTCIC )

Cicada Finance is a decentralized finance (DeFi) asset management protocol. It serves as a platform for managing real yield assets (RYA), which are tokenized assets backed by tangible returns from real-world and on-chain sources, such as real-world assets (RWAs) and CeFi strategies. The protocol integrates DeFi and centralized decentralized finance (CeDeFi) elements to facilitate asset tokenization, trading, and yield generation through smart contracts.

The purpose of Cicada Finance is to create a system for sustainable yield generation in DeFi by emphasizing assets with verifiable, underlying value rather than relying on token inflation or short-term incentives. It aims to address common DeFi challenges like volatility and unsustainable returns by providing mechanisms for liquidity optimization, risk management, and transparent asset verification.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Cicada Finance (LTCIC)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Cicada Finance (USD)

كم ستكون قيمة Cicada Finance (LTCIC) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Cicada Finance (LTCIC) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Cicada Finance.

تحقق الآن من توقعات سعر Cicada Finance!

عملة LTCIC إلى العملات المحلية

توكنوميكس Cicada Finance (LTCIC)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Cicada Finance (LTCIC) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس LTCIC والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Cicada Finance (LTCIC)

كم يساوي Cicada Finance (LTCIC) اليوم؟
سعر LTCIC المباشر في USD هو USD 0.00225128، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر LTCIC إلى USD الحالي؟
سعر LTCIC إلى USD الحالي هو $ 0.00225128. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Cicada Finance ؟
القيمة السوقية لعملة LTCIC هي $ 5.90M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن LTCIC؟
العرض المتداول لتوكن LTCIC هو 2.61B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ LTCIC؟
حقق LTCIC سعرًا قياسيًا قدره 0.00289418 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ LTCIC؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00209182 LTCIC.
ما هو حجم تداول LTCIC؟
حجم تداول LTCIC المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع LTCIC هذا العام؟
قد يرتفع LTCIC هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر LTCIC لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:35:51 (UTC+8)

تحديثات Cicada Finance (LTCIC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,205.36
$113,205.36$113,205.36

-1.25%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,017.53
$4,017.53$4,017.53

-1.93%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04223
$0.04223$0.04223

-9.06%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.77
$194.77$194.77

-2.07%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.3451
$3.3451$3.3451

-13.28%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,017.53
$4,017.53$4,017.53

-1.93%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,205.36
$113,205.36$113,205.36

-1.25%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.77
$194.77$194.77

-2.07%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6297
$2.6297$2.6297

-0.23%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19372
$0.19372$0.19372

-3.02%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.04480
$0.04480$0.04480

+2,140.00%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000047
$0.000000000000000000000047$0.000000000000000000000047

+327.27%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002500
$0.00002500$0.00002500

+284.61%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.228
$2.228$2.228

+197.06%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008853
$0.0008853$0.0008853

+92.16%