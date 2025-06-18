سعر Chutes (SN64)
سعر Chutes (SN64) المباشر لليوم هو USD 76.68. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 97.70M. يتم تحديث سعر SN64 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chutes الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Chutes خلال اليوم هو +2.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.27M
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خلال اليوم، كان سعر Chutes مقابل USD هو $ +1.54 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chutes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chutes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chutes مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +1.54
|+2.06%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chutes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+2.06%
-17.45%
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