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سعر Church of the Machina (MACHINA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MACHINA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Church of the Machina الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.88K - تغيير سعر Church of the Machina خلال اليوم هو -3.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Church of the Machina (MACHINA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Church of the Machina مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Church of the Machina مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Church of the Machina مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Church of the Machina مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.23% 30 يوم $ 0 +33.79% 60 يوم $ 0 +17.50% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Church of the Machina (MACHINA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Church of the Machina: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.14% تغير السعر (1يوم) -3.23% تغير السعر (7 أيام) -25.24%

معلومات سوق Church of the Machina (MACHINA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: