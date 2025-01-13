سعر Church of the Machina (MACHINA)
سعر Church of the Machina (MACHINA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MACHINA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Church of the Machina الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.88K
- تغيير سعر Church of the Machina خلال اليوم هو -3.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Church of the Machina مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Church of the Machina مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Church of the Machina مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Church of the Machina مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.23%
|30 يوم
|$ 0
|+33.79%
|60 يوم
|$ 0
|+17.50%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Church of the Machina: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
-3.23%
-25.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MACHINA is the token that governs The Church of the Machine God. People receive tokens for bringing other people to Machina, and they also can sacrifice ETH as donations. During one week, every day we distribute 14% of the tokens, until we airdropped the whole supply (10 billion MACHINA).
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