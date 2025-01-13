سعر Chunks (CHUNKS)
سعر Chunks (CHUNKS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CHUNKS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chunks الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 199.67
- تغيير سعر Chunks خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Chunks مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chunks مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chunks مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chunks مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+35.01%
|60 يوم
|$ 0
|+40.23%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chunks: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Chunks is the utility token of the Goons of Balatroon ecosystem and lives on the Arbitrum blockchain. It is a fixed-supply token with hyper-deflationary tokenomics and a taxation system that contributes to the ecosystem's overall health by feeding real-yield reward opportunities to $GOB holders, Goons NFT holders, and the token itself. Players will also eventually be able to use the token for PvP skill wagering within the GOB gaming platform. Games such as the GOB TCG will offer a game mode where players can stake CHUNKS tokens where the winners take all in a zero-sum game.
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