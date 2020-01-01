توكنوميكس Chunk (CHUNK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Chunk (CHUNK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Chunk (CHUNK) CHUNK is a Solana-based meme token inspired by the idea of a 'fat cat' that grows chunkier as its price increases. It represents the humor and creativity of the crypto community, thriving purely on entertainment, community-driven hype, and shared imagination. With no intrinsic value, utility or expectation of financial return, CHUNK is a playful experiment that captures the spirit of fun and unpredictability in the decentralized token space. الموقع الرسمي: https://chunkcoin.org/ اشتر CHUNK الآن!

توكنوميكس Chunk (CHUNK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Chunk (CHUNK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 17.25K $ 17.25K $ 17.25K إجمالي العرض: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M العرض المتداول: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 17.25K $ 17.25K $ 17.25K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00082577 $ 0.00082577 $ 0.00082577 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000691 $ 0.00000691 $ 0.00000691 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Chunk (CHUNK)

توكنوميكس Chunk (CHUNK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Chunk (CHUNK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CHUNK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CHUNK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CHUNK، استكشف السعر المباشر لتوكن CHUNK!

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