سعر Chunk (CHUNK)
سعر Chunk (CHUNK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 95.63K. يتم تحديث سعر CHUNK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chunk الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 319.49K
- تغيير سعر Chunk خلال اليوم هو -9.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.84M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CHUNK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CHUNK.
خلال اليوم، كان سعر Chunk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chunk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chunk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chunk مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.66%
|30 يوم
|$ 0
|+503.00%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chunk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+5.88%
-9.66%
+1,080.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CHUNK is a Solana-based meme token inspired by the idea of a 'fat cat' that grows chunkier as its price increases. It represents the humor and creativity of the crypto community, thriving purely on entertainment, community-driven hype, and shared imagination. With no intrinsic value, utility or expectation of financial return, CHUNK is a playful experiment that captures the spirit of fun and unpredictability in the decentralized token space.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CHUNK إلى AUD
A$--
|1 CHUNK إلى GBP
￡--
|1 CHUNK إلى EUR
€--
|1 CHUNK إلى USD
$--
|1 CHUNK إلى MYR
RM--
|1 CHUNK إلى TRY
₺--
|1 CHUNK إلى JPY
¥--
|1 CHUNK إلى RUB
₽--
|1 CHUNK إلى INR
₹--
|1 CHUNK إلى IDR
Rp--
|1 CHUNK إلى PHP
₱--
|1 CHUNK إلى EGP
￡E.--
|1 CHUNK إلى BRL
R$--
|1 CHUNK إلى CAD
C$--
|1 CHUNK إلى BDT
৳--
|1 CHUNK إلى NGN
₦--
|1 CHUNK إلى UAH
₴--
|1 CHUNK إلى VES
Bs--
|1 CHUNK إلى PKR
Rs--
|1 CHUNK إلى KZT
₸--
|1 CHUNK إلى THB
฿--
|1 CHUNK إلى TWD
NT$--
|1 CHUNK إلى CHF
Fr--
|1 CHUNK إلى HKD
HK$--
|1 CHUNK إلى MAD
.د.م--