توكنوميكس Chump Change (CHUMP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Chump Change (CHUMP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Chump Change (CHUMP) WELCOME TO CHUMPS. WHERE SOLANA MEETS FOOLISHNESS IN THE FORM OF DEGEN CHIMPS! THESE PLAYFUL PRIMATES ARE STORMING THE BLOCKCHAIN WITH THEIR MEME FILLED ANTICS, OFFERING NFTS AND A TOKEN ON SOLANA! JOIN THE ADVENTURE AS WE UNLEASH THE CHAOS AND LAUGHTER. CREATING A DIGITAL JUNGLE WHERE EVERY PIXEL PULSATES WITH ENERGY AND EVERY TRANSACTION BRINGS A SMILE. GET READY TO DIVE INTO THE WILD WORLD OF CHUMPS - IT'S A REVELATION YOU WON'T WANT TO MISS! الموقع الرسمي: https://chumpchangesol.com/ اشتر CHUMP الآن!

توكنوميكس Chump Change (CHUMP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Chump Change (CHUMP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 7.30K $ 7.30K $ 7.30K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.30K $ 7.30K $ 7.30K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Chump Change (CHUMP)

توكنوميكس Chump Change (CHUMP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Chump Change (CHUMP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CHUMP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CHUMP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CHUMP، استكشف السعر المباشر لتوكن CHUMP!

توقعات سعر CHUMP هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه CHUMP؟ تجمع صفحة توقعات أسعار CHUMP الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر CHUMP الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!