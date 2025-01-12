سعر Chump Change (CHUMP)
سعر Chump Change (CHUMP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.26K. يتم تحديث سعر CHUMP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chump Change الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.56
- تغيير سعر Chump Change خلال اليوم هو -0.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Chump Change مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chump Change مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chump Change مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chump Change مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.20%
|30 يوم
|$ 0
|-51.73%
|60 يوم
|$ 0
|-46.26%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chump Change: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.28%
-0.20%
-20.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WELCOME TO CHUMPS. WHERE SOLANA MEETS FOOLISHNESS IN THE FORM OF DEGEN CHIMPS! THESE PLAYFUL PRIMATES ARE STORMING THE BLOCKCHAIN WITH THEIR MEME FILLED ANTICS, OFFERING NFTS AND A TOKEN ON SOLANA! JOIN THE ADVENTURE AS WE UNLEASH THE CHAOS AND LAUGHTER. CREATING A DIGITAL JUNGLE WHERE EVERY PIXEL PULSATES WITH ENERGY AND EVERY TRANSACTION BRINGS A SMILE. GET READY TO DIVE INTO THE WILD WORLD OF CHUMPS - IT'S A REVELATION YOU WON'T WANT TO MISS!
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