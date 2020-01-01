توكنوميكس Chumbi Valley (CHMB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Chumbi Valley (CHMB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Chumbi Valley (CHMB) Chumbi Valley is an enchanting RPG Play-to-Earn blockchain game being built on BSC & Polygon. Chumbi Valley features NFT creatures and original art inspired by Pokemon and Studio Ghibli. Chumbi are adorable bipedal NFT creatures that inhabit a mysterious forest valley. As the main character, you can breed and collect Chumbi, explore with them and battle to earn crypto rewards. Earn additional rewards by working with your Chumbi to maintain a farm and grow crops. Gather in-game resources to craft NFT items and even earn while offline with Chumbi automation spells. Additionally, you can own NFT land plots in Chumbi Village, where you can interact with other players and build a community. الموقع الرسمي: https://chumbivalley.com الوثيقة البيضاء: https://chumbivalley.com/whitepaper اشتر CHMB الآن!

توكنوميكس Chumbi Valley (CHMB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Chumbi Valley (CHMB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 312.99K $ 312.99K $ 312.99K إجمالي العرض: $ 27.37B $ 27.37B $ 27.37B العرض المتداول: $ 21.07B $ 21.07B $ 21.07B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 406.58K $ 406.58K $ 406.58K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.150731 $ 0.150731 $ 0.150731 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Chumbi Valley (CHMB)

توكنوميكس Chumbi Valley (CHMB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Chumbi Valley (CHMB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CHMB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CHMB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CHMB، استكشف السعر المباشر لتوكن CHMB!

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