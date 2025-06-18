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سعر Chumbi Valley (CHMB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 133.42K . يتم تحديث سعر CHMB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chumbi Valley الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Chumbi Valley خلال اليوم هو -23.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.07B

أداء سعر Chumbi Valley (CHMB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chumbi Valley مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chumbi Valley مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chumbi Valley مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chumbi Valley مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -23.79% 30 يوم $ 0 -60.81% 60 يوم $ 0 -62.44% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Chumbi Valley (CHMB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chumbi Valley: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.150731$ 0.150731 $ 0.150731 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) -23.79% تغير السعر (7 أيام) -18.76%

معلومات سوق Chumbi Valley (CHMB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: