سعر Chumbi Valley (CHMB)
سعر Chumbi Valley (CHMB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 133.42K. يتم تحديث سعر CHMB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chumbi Valley الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Chumbi Valley خلال اليوم هو -23.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 21.07B
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خلال اليوم، كان سعر Chumbi Valley مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chumbi Valley مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chumbi Valley مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chumbi Valley مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-23.79%
|30 يوم
|$ 0
|-60.81%
|60 يوم
|$ 0
|-62.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chumbi Valley: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
-23.79%
-18.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Chumbi Valley is an enchanting RPG Play-to-Earn blockchain game being built on BSC & Polygon. Chumbi Valley features NFT creatures and original art inspired by Pokemon and Studio Ghibli. Chumbi are adorable bipedal NFT creatures that inhabit a mysterious forest valley. As the main character, you can breed and collect Chumbi, explore with them and battle to earn crypto rewards. Earn additional rewards by working with your Chumbi to maintain a farm and grow crops. Gather in-game resources to craft NFT items and even earn while offline with Chumbi automation spells. Additionally, you can own NFT land plots in Chumbi Village, where you can interact with other players and build a community.
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يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Chumbi Valley (CHMB) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CHMB والتوكن الشاملة الآن!
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