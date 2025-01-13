سعر Chuchu (CHUCHU)
سعر Chuchu (CHUCHU) المباشر لليوم هو USD 0.150039. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CHUCHU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chuchu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 712.85K
- تغيير سعر Chuchu خلال اليوم هو -46.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CHUCHU مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CHUCHU.
خلال اليوم، كان سعر Chuchu مقابل USD هو $ -0.1316667073554114 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chuchu مقابل USD هو $ +0.0587566077 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chuchu مقابل USD هو $ -0.0310679605 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chuchu مقابل USD هو $ -0.06640120615588988 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.1316667073554114
|-46.73%
|30 يوم
|$ +0.0587566077
|+39.16%
|60 يوم
|$ -0.0310679605
|-20.70%
|90 يوم
|$ -0.06640120615588988
|-30.67%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chuchu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.27%
-46.73%
+109.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ChuChu(쭈쭈) exudes playfulness and adores her furry siblings, often finding herself in amusing antics (as evident in the video of her minor mishap). She delights in playful moments with Achi (dogwifhat) and cherishes moments of repose, snuggled up with her sisters.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CHUCHU إلى AUD
A$0.24306318
|1 CHUCHU إلى GBP
￡0.12153159
|1 CHUCHU إلى EUR
€0.14553783
|1 CHUCHU إلى USD
$0.150039
|1 CHUCHU إلى MYR
RM0.67367511
|1 CHUCHU إلى TRY
₺5.3113806
|1 CHUCHU إلى JPY
¥23.65664913
|1 CHUCHU إلى RUB
₽15.24846357
|1 CHUCHU إلى INR
₹12.92886063
|1 CHUCHU إلى IDR
Rp2,459.65534416
|1 CHUCHU إلى PHP
₱8.852301
|1 CHUCHU إلى EGP
￡E.7.5769695
|1 CHUCHU إلى BRL
R$0.91823868
|1 CHUCHU إلى CAD
C$0.21605616
|1 CHUCHU إلى BDT
৳18.38427867
|1 CHUCHU إلى NGN
₦233.70524757
|1 CHUCHU إلى UAH
₴6.37215633
|1 CHUCHU إلى VES
Bs7.952067
|1 CHUCHU إلى PKR
Rs41.96890908
|1 CHUCHU إلى KZT
₸79.55367858
|1 CHUCHU إلى THB
฿5.20335252
|1 CHUCHU إلى TWD
NT$4.96779129
|1 CHUCHU إلى CHF
Fr0.13653549
|1 CHUCHU إلى HKD
HK$1.16730342
|1 CHUCHU إلى MAD
.د.م1.51389351